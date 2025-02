Povertà, Caritas: "Aumentate le richieste di aiuto fino al 40%"

Una riflessione sul rapporto tra terzo settore e politiche pubbliche. Si è intitolato "Lobbying e Advocacy contro la povertà" l'evento ospitato presso la Camera dei deputati nato dal master in "Rappresentanza di interessi: Lobbying & Advocacy" dell'Università La Sapienza di Roma, realizzato in collaborazione con "FB & Associati", la prima società nata in Italia specializzata in Public Affairs. L'evento è stato anche l'occasione per presentare i dati del rapporto Caritas sulla povertà in Italia, che evidenzia come le richieste di aiuto siamo aumentate in pochi anni di oltre il 40%: solo nel 2023 sono state circa 270mila le persone sostenute dai servizi Caritas.