Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
salterà un’intera stagione

Portiere 13enne picchiato, squalifica per lui e per l'avversario

"Secondo la giustizia sportiva, il giovane avrebbe innescato la rissa al torneo under 14 di Collegno

di Luca Amodio
05 Set 2025 - 13:22
01:28 

A fine partita era stato preso a pugni dal padre di un ragazzino della squadra rivale, adesso però per il portiere di 13 anni del Volpiano Pianese è arrivata la squalifica di un anno. Secondo la giustizia sportiva, il giovane avrebbe innescato la rissa al torneo under 14 di Collegno, nel torinese, colpendo un avversario steso sul terreno di gioco. Il giovane salterà un’intera stagione: potrà rimettere piede in campo soltanto nel settembre del 2026. Una nuova ricostruzione dei fatti ribalta tutto.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri