Portiere 13enne picchiato, squalifica per lui e per l'avversario

A fine partita era stato preso a pugni dal padre di un ragazzino della squadra rivale, adesso però per il portiere di 13 anni del Volpiano Pianese è arrivata la squalifica di un anno. Secondo la giustizia sportiva, il giovane avrebbe innescato la rissa al torneo under 14 di Collegno, nel torinese, colpendo un avversario steso sul terreno di gioco. Il giovane salterà un’intera stagione: potrà rimettere piede in campo soltanto nel settembre del 2026. Una nuova ricostruzione dei fatti ribalta tutto.