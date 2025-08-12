Logo Tgcom24
IL CORTEO DELLE FELUCHE

Ponte sullo Stretto, seconda protesta dopo il via libera del Cipess

No all'infrastruttura voluta dal governo. Il ministro Salvini: "Chi non la vuole, è contro il l'Italia"

di Laura Berlinguer
12 Ago 2025 - 12:44
Il popolo del "No al ponte" torna a protestare: le feluche, le tradizionali imbarcazioni usate per la pesca del pesce spada, solcano lo stretto di Messina. È la seconda protesta dopo il via libera del Cipess al progetto definitivo del ponte sullo Stretto, voluto dal governo e fortemente sostenuto dal ministro dei trasporti Matteo Salvini. Che dice: "Chi non la vuole, è contro il l'Italia"

