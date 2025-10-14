Logo Tgcom24
Cronaca
LA TRAGEDIA DI GENOVA

Ponte Morandi, per Castellucci chiesti 18 anni e sei mesi

I pubblici ministeri hanno spiegato che si tratta della "richiesta massima per gli elementi di gravità contro di lui"

di Alberto Pastanella
14 Ott 2025 - 19:15
01:26 

Per il crollo del ponte Morandi è stata chiesta dalla Procura di Genova una condanna a 18 anni e sei mesi per l'ex a.d. di Autostrade Giovanni Castellucci. Hanno chiuso così la loro requisitoria i pm Walter Cotugno e Marco Airoldi al processo per la tragedia del 14 agosto 2018, quando morirono 43 persone. I pubblici ministeri hanno spiegato che si tratta della "richiesta massima per gli elementi di gravità contro di lui".

ponte morandi
genova