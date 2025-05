Ponte e partenze, quest'anno numeri da record

Chi può fa le valigie, chiude casa, e se ne va. Il calendario, con la collocazione favorevole del ponte, favorisce le partenze, quest'anno anche numeri da record. Almeno 10 milioni quelli che non hanno rinunciato alla vacanza, e sono già in viaggio o prossimi a partire, con una spesa complessiva che potrebbe superare i 4 miliardi di euro, come indica una indagine di Cna turismo e commercio. Un ruolo importante lo gioca di sicuro il meteo questa primavera che, con temperature in molte località vicine ai trenta gradi, anticipa l'estate.