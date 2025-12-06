Ponte dell'Immacolata: Toscana e Trentino Alto Adige le mete preferite

Le località alpine registrano il 77% di occupazione delle strutture ricettive. Un milione di turisti in più rispetto allo scorso anno per il primo banco di prova del turismo nataliziodi Paola Miglio
Ponte dell'Immacolata all'insegna del bel tempo. Al via le prime sciate, la caccia ai regali di Natale fra le mille luci dei mercatini natalizi, e come sempre le visite culturali e le gite enogastronomiche. 14 milioni di italiani in viaggio secondo Coldiretti, le mete preferite sono Toscana e Trentino Alto Adige. Nelle due province fra Bolzano e Trento le stazioni sciistiche sono aperte e pronte ad accogliere gli appassionati degli sport invernali. Qui siamo in Val di Fiemme.
In montagna dunque come da tradizione in questo ponte, è infatti nelle località alpine che si registra l'occupazione maggiore delle strutture ricettive: si raggiunge il 77%. Un milione in più dell'anno passato gli italiani che approfittano di questa breve vacanza, che però, vista anche la posizione favorevole del ponte con l'8 dicembre che cade di lunedì, rappresenta il primo banco di prova per il turismo natalizio.