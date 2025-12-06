Ponte dell'Immacolata: Toscana e Trentino Alto Adige le mete preferite

Ponte dell'Immacolata all'insegna del bel tempo. Al via le prime sciate, la caccia ai regali di Natale fra le mille luci dei mercatini natalizi, e come sempre le visite culturali e le gite enogastronomiche. 14 milioni di italiani in viaggio secondo Coldiretti, le mete preferite sono Toscana e Trentino Alto Adige. Nelle due province fra Bolzano e Trento le stazioni sciistiche sono aperte e pronte ad accogliere gli appassionati degli sport invernali. Qui siamo in Val di Fiemme.