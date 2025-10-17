Logo Tgcom24
Cronaca
fuori roma

Pomezia, esplosivo contro le"auto del giornalista Sigfrido Ranucci e della figlia

Distrutte le automobili parcheggiate davanti alla casa del giornalista a Campo Ascolano

17 Ott 2025 - 07:58
02:35 
video evidenza
pomezia
sigfrido ranucci