Pomezia, bomba distrugge le auto di Sigfrido Ranucci e della figlia

Sono le dieci di sera quando a Campo Ascolano, località fra Roma e Pomezia, esplode una bomba. Un ordigno rudimentale, simili a quelli impiegati per i fuochi d'artificio. Saltano in aria due auto. Quella di Sigrifido Ranucci, giornalista di Report, e di sua figlia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco per domare le fiamme e per mettere in sicurezza l'area.