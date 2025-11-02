Poliziotto morto a Napoli, 28enne arrestato dopo 12 ore di fuga

"Non sapevo che fosse morto", ha dichiarato Tommaso Severino agli agenti che lo hanno fermato, dopo 12 ore di fuga, per l'incidente stradale di venerdì notte a Torre del Greco, nel Napoletano, costato la vita a un poliziotto di 47 anni, Aniello Scarpati. E quando ha saputo che la vittima era padre di tre bambini, sarebbe scoppiato in un pianto a dirotto. Per lui, commerciante di 28 anni, quasi sconosciuto alle forze dell'ordine salvo un piccolo precedente per rissa anni fa, è scattato l'arresto con le accuse di omicidio stradale aggravato dall'uso di sostanze psicotrope e stupefacenti e omesso soccorso.