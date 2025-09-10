Polemiche nell'Ascolano per le presunte "vacanze" dei militari Idf

A Castignano si parla di una "villeggiatura di decompressione" dagli orrori di Gazadi Alessio Fusco
L'hanno descritta come una vacanza, un "tour di decompressione" dagli orrori di Gaza. Una vera e propria villeggiatura, in Italia, precisamente in Sardegna e nelle Marche, per i soldati israeliani dell'Idf impegnati nella guerra a Hamas. Fonti del Viminale hanno smentito, ma la polemica è esplosa lo stesso.
Castignano è un comune di 2.500 abitanti, in provincia di Ascoli Piceno. Qui a fine agosto avrebbero soggiornato alcuni soldati israeliani con le loro famiglie. Ma in paese quasi nessuno li avrebbe notati. Avrebbero passato la maggior parte del loro tempo in un agriturismo con piscina, lettini, campetti di calcio e di basket.
Il proprietario della struttura ricettiva, appena ricevuto i documenti dei suoi ospiti, come da prassi li ha inviati alla questura. "Noi non potevamo sapere che fossero soldati, erano famiglie con anziani e bambini, normalissimi. La questura è venuta, ha fatto i controlli e ci ha detto che era tutto ok. Noi abbiamo ricevuto anche minacce, ma non c'entriamo nulla", spiega. Il sindaco attacca: "Nessuno ci aveva avvertito della loro presenza".
