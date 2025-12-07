Polemica sull'Ambrogino d'Oro al Nucleo radiomobile dopo la morte di Ramy

Gi Ambrogini d'Oro dividono. Il sindaco di Milano Beppe Sala ha infatti conferito il premio al Nucleo radiomobile, di cui fanno parte anche quei carabinieri che avevano inseguito Ramy Elgaml e l'amico egiziano. Un giudice stabilirà fatti, dinamica e responsabilità dello schianto mortale. Ma intanto infuria la polemica. Il presidente del Senato La Russa esprime piena e convinta solidarietà al Nucleo radiomobile. "Fiera di aver proposto l'Ambrogino per loro, simbolo di affidabilità", dice Silvia Sardone, capogruppo della Lega a Palazzo Marino.