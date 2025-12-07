Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
UNA SCELTA CHE DIVIDE

Polemica sull'Ambrogino d'Oro al Nucleo radiomobile dopo la morte di Ramy

Sardone, capogruppo della Lega a Palazzo Marino: "Fiera di aver proposto la benemerenza ai carabinieri"

di Enrico Laurelli
07 Dic 2025 - 19:21
01:36 

Gi Ambrogini d'Oro dividono. Il sindaco di Milano Beppe Sala ha infatti conferito il premio al Nucleo radiomobile, di cui fanno parte anche quei carabinieri che avevano inseguito Ramy Elgaml e l'amico egiziano. Un giudice stabilirà fatti, dinamica e responsabilità dello schianto mortale. Ma intanto infuria la polemica. Il presidente del Senato La Russa esprime piena e convinta solidarietà al Nucleo radiomobile. "Fiera di aver proposto l'Ambrogino per loro, simbolo di affidabilità", dice Silvia Sardone, capogruppo della Lega a Palazzo Marino.

sala
ambrogino d'oro
milano