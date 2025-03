Polcenigo (Pordenone), strada chiusa per salvare i rospi: l'ira dei residenti

A Polcenigo, in Friuli Venezia Giulia, scoppia la protesta tra i residenti e i gestori di attività locali contro la chiusura di una strada provinciale per la realizzazione di passaggi sotterranei destinati alla migrazione dei rospi, evitando che vengano schiacciati dalle auto. I lavori, che includono lo spostamento della linea dell'acquedotto, bloccheranno il traffico fino a giugno. I critici, tra cui l'ex sindaco, considerano eccessiva la spesa di 400.000 euro per i rospi, suggerendo che i fondi potrebbero essere meglio utilizzati per migliorare la sicurezza stradale per le persone. I residenti chiedono l'apertura della strada a senso unico alternato nei fine settimana.