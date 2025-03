PizzAut svaligiato, Acampora: "Venite a mangiare, solo così ci aiutate"

"Non diamo a nessuno la possibilità di calpestare i nostri sogni, neanche ai ladri. E quindi loro hanno lavorato lo stesso". È amareggiato Nico Acampora, mostra i danni subiti dal suo locale dopo che dei ladri sono entrati da PizzAut, il ristorante da lui fondato, facendo danni per 7000 euro e rubando due computer. Il primo ristorante gestito da ragazzi autistici e inaugurato a Cassina de Pecchi (Milano) nel 2021, ha ricevuto in poche ore la solidarietà del mondo social e non solo. C'è un solo modo però, per aiutare il locale a rialzarsi: "Venite a trovarci, con la vostra presenza ci dimostrate il vostro affetto".