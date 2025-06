Pizzaut, il grembiule rosso delle nuove assunzioni

Tra gli pplausi il cambio del grembiule, da nero a rosso, segna per i ragazzi di Pizzaut il sogno che si avvera: l'assunzione a tempo indeterminato. A Monza, in una delle due pizzerie gestite da ragazzi autistici, la Festa della Repubblica diventa l'occasione per celebrare il più bello dei traguardi. Otto i ragazzi che ora avranno un contratto a tempo indeterminato, grazie alla collaborazione di alcune aziende che supportano il progetto di inclusione lavorativa portato avanti da Nico Acampora, padre di un ragazzo autistico e fondatore di Pizzaut.