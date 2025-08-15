Logo Tgcom24
Cronaca
investire in ricerca e crescita

Più soldi agli atenei italiani

"Il ministro dell'università Anna Maria Bernini "ha firmato il decreto di assegnazione "del fondo di finanziamento ordinario per il 2025."

di Enrico Laurelli
15 Ago 2025 - 12:44
C’è una buona notizia per gli atenei italiani , che avranno a disposizione più stanziamenti per investire in ricerca e crescita. Il ministro dell’università Anna Maria Bernini ha firmato il decreto di assegnazione  del fondo di finanziamento ordinario per il 2025. Cosa vuol dire? In direzione delle nostre università, vengono erogate risorse per 9 miliardi e 400 milioni di euro, in aumento di 336 milioni rispetto allo scorso anno, con un risultato immediato: tutti gli atenei godranno di una crescita degli stanziamenti tra l'1 e il 6 per cento.

