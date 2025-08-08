Pitbull lasciato morire in garage, Brambilla: "Saremo parte civile"

"L'indifferenza e la mancanza di pietà uccidono quanto l’aperta violenza" afferma l'onorevole Brambilla, sottolineando che nel caso di Diego siamo di fronte a un comportamento non episodico, ma prolungato. Con Diego l’abbandono è stato un metodo. Prima di morire, il cane ha patito sofferenze fisiche e psicologiche. “La sua – aggiunge Brambilla – è una storia carica di particolare tristezza, che ha la forza del simbolo e spinge a un impegno sempre maggiore contro tutte le forme di crudeltà umana verso gli animali, a partire dalla più sottile e insidiosa: l’indifferenza. Nello sguardo di Diego, segregato sul balcone, trovo ancora una volta la ragione più profonda della battaglia che conduco da tutta la vita per difendere chi non ha voce. Diego chiede aiuto a nome di tutti gli animali maltrattati e uccisi ogni giorno, soprattutto d’estate, quando le vacanze di proprietari senza cuore si trasformano nell’inferno degli animali non amati".