Cronaca
"LA STORIA INFINITA"

Pistoia, riceve quattro tessere sanitarie: nessuna funziona

"Silvio Vignozzi non si scoraggia: "Sembra la storia infinita, ma proverò ancora"

di Elena Tambini
18 Nov 2025 - 19:53
01:39 

E' uno degli strumenti più usati nella vita quotidiana: serve per il medico, per i farmaci, per i servizi online della pubblica amministrazione. A Montecatini Terme, nel Pistoiese, questo signore - Silvio Vignozzi - negli ultimi mesi, ne ha ricevute ben quattro di tessere sanitarie, ma tutte, incredibilmente, inutilizzabili. La prima, dopo la scadenza di quella vecchia. Vignozzi si fa attivare dall'Asl il pin per poterla utilizzare ma al momento del bisogno, la carta non funziona. Il resiliente cittadino, non si scoraggia e chiede che gliene venga mandata un'altra. "Facciamo un'altra richiesta, gliene facciamo un'altra ancora, e dopo l'ennesima richiesta sono sempre al punto di partenza". Nessuna delle nuove tessere funziona. La storia è sempre la stessa...

 