Orsigna, il paese dello scrittore Tiziano Terzani, nel Pistoiese rischia l'isolamento con la chiusura per lavori del ponte di Pracchia, per decisione della Provincia. Ma gli abitanti non ci stanno e organizzano la rivolta. "Sarà il sequestro della vallata, è inaccettabile", denunciano. Sul piede di guerra anche i commercianti.