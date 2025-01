Pistoia, ad Agliana la super telecamera che smaschera con l'IA chi guida con il cellulare

Automobilisti attenti, l'intelligenza artificiale vi osserva. Per ora solamente ad Agliana, nel Pistoiese, ma se la sperimentazione dovesse andare a buon fine potrebbe essere utilizzata in tutta Italia. Si chiama "Mobile Phone and Seat Belt Detection" ed è un sistema che grazie a una telecamera e all'IA scova i conducenti senza cintura di sicurezza o alla guida col cellulare.