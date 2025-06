Pirateria online, un danno da 2 miliardi

Dietro l’apparente semplicità del “pezzotto”, il dispositivo illegale per la visione di contenuti pirata, si cela una rete ben più complessa e pericolosa. Lo rivela un’indagine della Federazione per la Tutela delle Industrie Audiovisive con Ipsos, presentata agli Stati Generali contro la pirateria online. Il danno stimato supera i 2 miliardi di euro, coinvolgendo la criminalità organizzata e minando la stabilità del settore. Nonostante un calo registrato grazie alla legge del 2023, la diffusione dell’IA e la resilienza delle reti illegali rendono difficile il contrasto. A rischio c’è non solo il mercato, ma anche la ricchezza collettiva e la tutela del lavoro creativo.