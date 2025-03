Pioltello, niente scuola per la fine del Ramadan: nuova polemica

Anche quest'anno l'istituto Iqbal Masih di Pioltello, in cui il 43% degli studenti è di fede musulmana, ha confermato la chiusura per il 31 marzo, ultimo giorno di Ramadan. È il secondo anno consecutivo. Lo scorso anno la stessa scelta aveva sollevato numerose polemiche e sulla questione era intervenuto anche il ministro dell'Istruzione Valditara. Polemiche che si sono riaccese anche se in maniera più lieve rispetto allo scorso anno, eppure, come si legge nei messaggi social dei genitori si leggono malumori su professori che avrebbero cambiato atteggiamento, al punto che alcuni di loro avrebbero deciso di spostare i figli in altri istituti.