Pino, il cacciatore di scontrini vincenti

Il suo primo premio vinto è arrivato con un giornale sportivo dove ha vinto la mascotte "Ciao" di Italia 90. Da allora Pino Montinaro non si è più fermato. A Lecce, per tutti, è il re degli scontrini. Compra, partecipa ai vari concorsi, invia la ricevuta e incrocia le dita. In questi anni ha portato a casa cellulari, tv, oggetti vari... E se per caso non va bene al primo tentativo, c'è sempre un possibile premio in "zona Cesarini"