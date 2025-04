Piazza anti-riarmo, non solo Rita de Crescenzo, anche Cicalone tentato dalla politica

L'amletico dilemma, Rita de Crescenzo, tiktoker da quasi 2 milioni di follower potrebbe risolverlo a modo suo: candidandosi in prima persona.

Attenzione però, perché non è l'unica tentata dall'idea di fare il grande salto dal mondo virtuale dei social a quello reale e spietato della politica. Anche lui, Simone Ruzzi, 51 anni, più conosciuto in rete come Cicalone, ci sta forse facendo un pensierino. In piazza sabato scorso tra i grillini c'era anche lui.