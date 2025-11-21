Logo Tgcom24
Cronaca
L'INTERVISTA

Piano casa, il sindaco di Firenze Sara Funaro: "Servono politiche nuove di sostegno per le fasce medie"

Il primo cittadino sottolinea l'importanza del contributo affitto e della social housing

21 Nov 2025 - 11:49
07:02 

Il sindaco di Firenze, Sara Funaro, commenta a Tgcom24 l'importanza del contributo affitto e i vari punti del piano casa: "Col contributo affitto andiamo a sostenere i cittadini che cercano case sul libero mercato e dall'altra parte con la ristrutturazione degli alloggi popolari riusciamo a dare delle risposte. Ma servono politiche nuove di sostegno per le fasce medie. Credo che la cosa più urgente sia andare a trovare un confronto su tutte le misure fondamentali che oggi non sono ancora finanziate".

