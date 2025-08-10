Piacenza,"veterinari aggrediti… ma non dai cani

Una donna ha perso il controllo in una clinica, di notte, e ha preso per il collo un medico. Pretendeva che fossero somministrati al suo cane farmaci "scelti da leidi Thomas Trenchi
Veterinari aggrediti… ma non dai cani. Scatta l’allarme per le tensioni crescenti tra i proprietari di animali e chi si prende cura dei loro quattro zampe. L’ultimo caso a Piacenza: una donna ha perso il controllo in una clinica, di notte, e ha preso per il collo un medico. Pretendeva che fossero somministrati al suo cane farmaci scelti da lei. L’ordine dei veterinari denuncia il fenomeno
