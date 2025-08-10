Logo Tgcom24
L’ORDINE DENUNCIA IL FENOMENO

Piacenza,"veterinari aggrediti… ma non dai cani

Una donna ha perso il controllo in una clinica, di notte, e ha preso per il collo un medico. Pretendeva che fossero somministrati al suo cane farmaci "scelti da lei

di Thomas Trenchi
10 Ago 2025 - 19:30
01:31 

Veterinari aggrediti… ma non dai cani. Scatta l’allarme per le tensioni crescenti tra i proprietari di animali e chi si prende cura dei loro quattro zampe. L’ultimo caso a Piacenza: una donna ha perso il controllo in una clinica, di notte, e ha preso per il collo un medico. Pretendeva che fossero somministrati al suo cane farmaci  scelti da lei. L’ordine dei veterinari denuncia il fenomeno  
 

piacenza
veterinari
aggressione

