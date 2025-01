Piacenza, scontri fra baby gang: nove arresti

In mano brandiscono bastoni, coltelli, addirittura un machete. Un gruppo di egiziani tra i 18 e 35 anni viene ripreso dalle telecamere durante una spedizione punitiva contro una banda di coetanei tunisini. In un altro video sono stati registrati gli scontri con i rivali marocchini. Oltre 20 i raid di questo genere documentati dalla squadra mobile di Piacenza, dove imperversavano questi gruppi di giovani criminali del Nord Africa.

Spietati, violenti, disposti a tutto per conquistare le piazze dello spaccio, ma le risse potevano scoppiare anche per una sigaretta rifiutata. Sono nove le persone arrestate per tentato omicidio, lesioni, rapina e spaccio.