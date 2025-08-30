Piacenza, lo sfogo della madre-studentessa di 16 anni: "La scuola non mi dà la Dad"

"Se non trovo una soluzione mollo lo studio, perché la mia priorità è il bambino", dice la giovanedi Thomas Trenchi
A soli 16 anni è mamma e studentessa. Ma ora deve scegliere: continuare il liceo o restare con il figlio di 5 mesi. Lo scorso anno, la giovane aveva usufruito della didattica a distanza per gravidanza a rischio. Ora, racconta, la sua scuola - il liceo Gioia di Piacenza - le avrebbe comunicato che la Dad rischia di saltare: dovrebbe infatti frequentare le lezioni in presenza, seduta dietro al banco ogni mattina, con tante difficoltà nella gestione del neonato.
"Se non trovo una soluzione mollo lo studio, perché la mia priorità è il bambino. Ho fatto di tutto per non abortire - dice la giovane -. Ho piacere a proseguire studi, mi reputo una buona studentessa con voglia e costanza". Per continuare a studiare, dovrebbe entrare in una comunità madre-bambino o pagare un nido privato, che rappresenta un costo troppo alto. La preside del liceo piacentino, Cristina Capra, precisa che non c'è ancora una decisione e che si attende un incontro con i servizi sociali.
