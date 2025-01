Piacenza, il gommista sommerso dagli pneumatici da smaltire

Un gommista di Piacenza si trova letteralmente "sommerso" da una enorme quantità di pneumatici usati da smaltire. 800 pneumatici che, essendo composti di gomma - quindi un derivato del petroilio - se dovessero andare a fuoco creerebbero un enorme rischio per le persone e per la loro salute. Soprattutto considerando che sono stipati in una piazza nel centro della città: un'area ad alta densità di abitazioni e un crocevia molto trafficato. Il titolare, per di più, ha anche già pagato per lo smaltimento ma nessuno li viene a prendere e la situazione si aggrava, di giorno in giorno. Persino il normale lavoro quotidiano è ostacolato dall'enorme deposito.

"Rischio il disastro ambientale - dice il gommista - ma se tutto va a fuoco la responsabilità è la mia".