Piacenza, costretto a dormire nel suo negozio di bici per paura dei ladri

"Non ho più la forza", dice Fabio Formichelli, 60 anni, dopo tre furti subiti nel suo negozio di biciclette a Piacenza. Da qualche notte dorme dentro, su un divano o per terra, per evitare un’altra razzia. "Nel mondo del ciclismo i furti sono all’ordine del giorno, e nessuno fa niente", spiega. "Io dormo qui per colpa di qualcuno", si legge sul cartello affisso in vetrina. Fabio si sente solo: "Chi ha un negozio di bici è in galera. In tutti i sensi".