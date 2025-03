Piacenza, bimbo di 7 anni sceglie di digiunare per il Ramadan

"Ricordiamo che il Ramadan sotto la pubertà non è un obbligo, ma è comunque consentito per i bambini provare", dichiara Francesca Bocca-Aldaqre, rappresentante della comunità islamica di Piacenza, ai nostri microfoni. Sembra che sia stato proprio il piccolo, in autonomia, a voler aderire al digiuno. È emerso da un incontro che Simona Favari, la preside, preoccupata per la salute del piccolo allievo, ha chiesto alla famiglia.