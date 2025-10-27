Piacenza, accoltella il fidanzato della ex e si toglie la vita

Era seduto su una panchina all'ombra di un albero quando è stato accoltellato. Dieci colpi, al collo e all'addome. Alessandro Mason, 32enne, colto alla sprovvista, non è riuscito a difendersi, è caduto a terra, sull'asfalto. È successo domenica intorno alle 17, a Fiorenzuola d'Arda, una cittadina di 15mila abitanti circondata da campi di mais in provincia di Piacenza. L'uomo è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale maggiore di Parma dove si trova ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione. Testimoni hanno raccontato di aver visto un'auto allontanarsi dal luogo dell'aggressione a tutta velocità. I carabinieri l'hanno rintracciata dopo due ore a pochi chilometri di distanza in una zona lungo la strada provinciale per Castell'Arquato. Era bruciata e al suo interno c'era un cadavere carbonizzato. Gli inquirenti credono che si tratti di Mikhailo Drodyshevskyi, 37 anni, cittadino ucraino. Sarà l'autopsia nelle prossime ore a confermare l'identità. Secondo una prima ricostruzione, il 37enne avrebbe accoltellato il 32enne perché aveva allacciato una relazione con la sua ex e dopo il tentato omicidio si sarebbe suicidato. Resta un mistero il perché inizialmente Mason abbia raccontato ai soccorritori di essere un pilota dell'aeronautica in una base in Veneto. Circostanza smentita dalla stessa forza armata.