Pestaggio shock per una scarpa sporcata a Napoli

È la notte tra sabato e domenica, pieno centro di Napoli. Per sbaglio a Ivan, 22 anni, cade una birra, mentre sta passando la serata con Emmanuel, suo amico di 18 anni. La bottiglia va in mille pezzi e per l'aggressore diventa una scusa per attacare briga. Quattro pugni colpiscono Ivan, che perde i sensi. Anche Emmanuel viene colpito, nonostante sia l'unico a tentare di calmare l'aggressore, a cui ora i carabinieri stanno dando la caccia. Un pestaggio brutale, che riporta alla mente altri drammatici casi di cronaca con giovanissimi protagonisti.