Cronaca
fuori da una discoteca

Pestaggio di un disabile 21enne a Sanremo: tre arresti

L'aggressione nel weekend, fuori da una discoteca, sul lungomare, dove la vittima si trovava insieme a due amici

10 Set 2025 - 16:27
00:51 

Tre giovani di 18, 19 e 21 anni sono stati arrestati e dovranno rispondere dell'accusa di avere picchiato selvaggiamente un ragazzo di 21 anni con disabilità motoria, aggredito a Sanremo dove si trovava in vacanza. L'episodio risale alla notte tra sabato e domenica e ha profondamente scosso la riviera di ponente. Il 21enne, originario del Piemonte, da quanto ricostruito, è stato aggredito con calci e pugni fuori da una discoteca, sul lungomare, ed è stato colpito pure con sedie in plastica prese dal dehor di un locale poco distante, quando ormai era a terra. La vittima stava trascorrendo la serata con due amici. Grazie ad alcune testimonianze e a un video, che ritrae alcune scene del pestaggio, gli agenti sono riusciti a ricostruire l'accaduto scoprendo che all'aggressione ha preso parte anche una quarta persona, che è riuscita a dileguarsi poco prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Il 21enne disabile, è stato inseguito, accerchiato e aggredito con ferocia, senza motivo, in una via laterale da un gruppo di tre giovani, di origini straniere risultati residenti in Francia, che poi sono stati fermati e si trovano nel carcere di Valle Armea. Nei loro confronti è scattato pure il foglio di via obbligatorio da Sanremo per quattro anni. Il ventunenne è stato portato in ospedale, curato e dimesso con una prognosi di 45 giorni. Sono in corso le ricerche del quarto aggressore. Le immagini del pestaggio sono state diffuse da Riviera24.it.

sanremo
disabile
video evidenza

