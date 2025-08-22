Pesca dei gamberi rossi vietata dall'Ue, la rabbia degli armatori di Mazara del Vallo: "I colleghi tunisini lavorano e le nostre barche sono a terra"

"Loro lavorano e le nostre barche sono a terra". Le barche in fila al porto. Ferme. Le reti coperte dai teli mentre i pescherecci tunisini riempiono le reti di gamberi rossi come nulla fosse. È la situazione paradossale che stanno vivendo i pescatori di Mazara del Vallo, patria del crostaceo simbolo della loro terra: l'Unione europea ha imposto anche quest'anno alcune settimane di stop alla pesca di questa specie ittica pregiata, lasciandole un po' di tempo di riprodursi. Il fermo è in vigore dal 7 agosto e durerà fino al prossimo 5 settembre, peccato però non valga anche per i pescatori nordafricani, che in barba al fermo biologico imposto da Bruxelles stanno facendo man bassa di gamberi rossi nelle acque del Mediterraneo.

