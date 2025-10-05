Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
classe 1925

Pesaro, la storia di Tommaso: il centenario che lavora tutti i giorni

Nella ferramenta della figlia serve, sistema la merce, dà consigli, tiene in ordine i conti

di Marta Vittadini
05 Ott 2025 - 20:06
01:36 

Il lavoro nobilita l'uomo e, di certo, lo mantiene giovane. Almeno, se fatto con passione. È il caso di Tommaso Gostoli, classe 1925: tra pochi giorni compirà cent'anni e ogni mattina si reca puntuale nel negozio di famiglia, a Belforte all'Isauro, in provincia di Pesaro.

Nella ferramenta della figlia Enrichetta non va certo per ingannare il tempo: serve, sistema la merce, dà consigli, tiene in ordine i conti. Rigorosamente, a mano.

video tg

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri