Cronaca
L'INDAGINE

Perugia, un giovane ucciso con una coltellata in un parcheggio

La vittima, Hekuran Cumani, è stata raggiunta da un fendente alla gola, che ne ha provocato la morte

di Ilaria Liberatore
18 Ott 2025 - 18:58
perugia