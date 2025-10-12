Perugia-Assisi, in migliaia alla Marcia per la pace

Migliaia di persone provenienti da tutta Italia e dall'estero hanno preso parte alla Marcia Perugi-Assisi della pace e della fraternità "Imagine all the people". In tanti dietro al grande striscione con la scritta "Fraternità", con un drappo con i colori dell'iride e della Palestina. Numerosa la presenza di associazioni, movimenti e singoli cittadine e cittadini ma anche delle Istituzioni, con la presidente della Regione Stefania Proietti, di quello della Provincia di Perugia Massimiliano Presciutti e la sindaca Vittoria Ferdinandi. Con loro diversi leader di partito. Alla manifestazione presente anche la relatrice speciale dell'Onu per la Palestina, Francesca Albanese. La storica manifestazione, nata nel 1961 su iniziativa di Aldo Capitini, parte da Perugia e dopo un percorso di 24 chilometri arriva ad Assisi.