Per il Tribunale di Milano gli attivisti di Ultima generazione "non sono pericolosi"

Anche se hanno bloccato la strada e interrotto il traffico, non hanno messo in atto una condotta aggressiva, ma anzi pacifica e non violenta. Gli attivisti di Ultima generazione non sono "dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica" e dunque non sono pericolosi. Così il tribunale di Milano ha motivato la sentenza del giugno scorso, con la quale ha assolto cinque giovani manifestanti che la mattina del 20 febbraio 2023 si sdraiarono sull'asfalto di viale Sturzo a Milano, brandendo uno striscione con scritto "Non paghiamo il fossile".