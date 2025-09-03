Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
FOGLI DI VIA ILLEGITTIMI

Per il Tribunale di Milano gli attivisti di Ultima generazione "non sono pericolosi"

Ecco le motivazioni della sentenza del giugno scorso che ha visto l'assoluzione di cinque giovani manifestanti che avevano bloccato il traffico

di Michela Pagano
03 Set 2025 - 13:00
01:34 

Anche se hanno bloccato la strada e interrotto il traffico, non hanno messo in atto una condotta aggressiva, ma anzi pacifica e non violenta. Gli attivisti di Ultima generazione non sono "dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica" e dunque non sono pericolosi. Così il tribunale di Milano ha motivato la sentenza del giugno scorso, con la quale ha assolto cinque giovani manifestanti che la mattina del 20 febbraio 2023 si sdraiarono sull'asfalto di viale Sturzo a Milano, brandendo uno striscione con scritto "Non paghiamo il fossile".

Per il giudice della terza sezione penale i fogli di via, che vietavano il ritorno a Milano, sono da considerare illegittimi perché privi di elementi concreti per definire i manifestanti pericolosi. Quel giorno la loro azione fu breve e scarsamente partecipata - si legge - e non causò particolari disagi alla circolazione. Motivazioni che hanno portato alla caduta dell'accusa di blocco stradale per particolare tenuità del fatto. Tra i reati contestati, anche quelli di manifestazione non autorizzata, resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio.

video evidenza
milano
ultima generazione

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri