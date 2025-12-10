Logo Tgcom24
Dal 18 dicembre

Per avere il certificato di malattia basterà la visita da remoto

Lo stabilisce l'articolo 58 del disegno di legge sulle semplificazioni pubblicato in Gazzetta Ufficiale

di Simone Cerrano
10 Dic 2025 - 12:58
01:34 

Ammalato, magari alle prese con la febbre alta, eppure costretto a uscire di casa per recarsi nell'ambulatorio del medico di famiglia per ottenere il certificato di malattia per giustificare l'assenza dal posto di lavoro. Chi ha la necessità di "mettersi in mutua", come si usa dire, fino ad oggi ha avuto solo due alternative: andare dal proprio dottore di base o chiedere una visita domiciliare, non sempre semplice da ottenere. Ma ora si cambia. Dal 18 dicembre basterà sottoporsi a una visita da remoto per attestare lo stato di malattia. Lo stabilisce l'articolo 58 del disegno di legge sulle semplificazioni pubblicato in Gazzetta Ufficiale. 