Pasqua solidale, chef stellati cucinano"per la Caritas

La sorpresa non la troveranno in un uovo, ma in un pasto firmato da chef a quattro stelle. Pasqua di solidarietà alla Caritas ambrosiana di piazza Greco, a Milano, periferia nord est. A preparare i piatti per i 120 ospiti del refettorio, il ristorante Beef Club, uno dei più esclusivi della città. Per loro questa sarà una Pasqua speciale, di condivisione, calore e alta cucina