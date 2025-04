Pasqua in dolcezza con colombe, pastiere e uova

I ritmi sono serratissimi. Mescola, impasta, inforna et voilà. Le colombe sono pronte per essere servite sulle tavole degli italiani, durante le festività pasquali. D'altronde nessuna festa può definirsi tale se non ci sono i dolci. E a Pasqua colombe, uova di cioccolato e pastiere sono le protagoniste assolute. Gusto e semplicità sono le parole chiave. E quale altro dolce - se non sua maestà la pastiera napoletana - può racchiuderle, in una ricetta che si tramanda da oltre 400 anni?



Nocciolato, fondente, bianco o al latte c'è poi il cioccolato, una tentazione a cui nessuno può resistere. E allora via all'acquisto di uova industriali o artigianali, monocolore o variopinte, decorate oppure semplici, in ogni caso una certezza per chiudere ogni pasto in allegria.