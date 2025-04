Pasqua all'insegna del maltempo sul centro-nord Italia

La Pasqua in Italia sarà segnata dal maltempo, con piogge intense sul centro-nord già colpito da frane e allagamenti. Il fiume Po ha superato gli 8 metri, allerta rossa nelle province di Parma e Piacenza. Attenzione anche sul Lago Maggiore, esondato a Pallanza. Riaperte alcune strade in Piemonte e Valle d’Aosta, ma restano gravi danni, come a Cocconato, dove la provinciale 18 è crollata. A Pietrasanta, alcune famiglie sono ancora isolate per una frana. Il maltempo continuerà con un ciclone atlantico domenica e lunedì, rovinando le vacanze pasquali in tutta Italia.