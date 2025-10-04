Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
per gaza

Partito corteo pro-Pal a Roma, decine di migliaia in piazza

Dal megafono la richiesta degli organizzatori a non esporre bandiere di partiti o sindacati ma solo la bandiera della Palestina

04 Ott 2025 - 15:23
00:50 

 Già decine di migliaia le persone che hanno invaso piazza di Porta San Paolo e le vie limitrofe. Il corteo è appena partito e arriverà a porta San Giovanni. 

video evidenza

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri