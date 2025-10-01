indagini dopo una segnalazione Parma, alla mostra su Dalì i carabinieri sequestrano 21 opere ritenute false

L'agenzia specializzata nell'organizzazione di mostre responsabile di questi allestimenti ha precisato che le opere appartengo a collezioni private e che ogni oggetto è corredato di documento di certificazione. E gli indagati sarebbero in questo caso i proprietari delle opere stesse