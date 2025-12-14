Paracadutisti precipitati a Fano, la testimonianza: "È stata una fatalità"

"Immaginate due corpi... una vela che si chiude... loro due che scendono senza portanza. Sono caduti in pochi secondi". È il racconto di Michele Iddas, paracadutista istruttore di Fano (Pesaro e Urbino), dopo l'incidente in volo che è costato la vita a due persone, Violetta Laiketsion ed Ermes Zampa. "Li conoscevo entrambi, da 15-16 anni. La ragazza mi ha avviato al paracadutismo, era molto esperta", ricorda Iddas. "Rispetto a tanti altri sport, qui ci sono mille procedure di sicurezza. A volte le fatalità succedono…", dice il paracadutista istruttore, prima di scoppiare in lacrime.