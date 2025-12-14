Logo Tgcom24
Cronaca
LA TRAGEDIA

Paracadutisti precipitati a Fano, i rilievi dei carabinieri

PARACADUTISTI FANO SITO SRV

14 Dic 2025 - 21:36
00:40 

Le vittime, entrambe esperte, sono Violetta Laiketsion ed Ermes Zampa: sarebbero precipitate da circa 50 metri di altezza

