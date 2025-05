Papa Leone XIV, lontano da Trump e vicino a Francesco

Leone XIV, già da cardinale, si è espresso con fermezza su temi globali come la guerra in Ucraina, i diritti dei migranti, la pena di morte e l’ambiente, spesso in contrasto con le posizioni dell’ultradestra statunitense. Ha criticato figure come J.D. Vance e Trump, difendendo valori in linea con Papa Francesco. Le sue prese di posizione lo rendono oggi bersaglio della destra americana.