Papa Leone XIV, le prime mosse dopo l'elezione

Il sorriso dei sui primi selfie è discreto, ma tradisce una certa emozione quando nel palazzo del Sant'Uffizio, la sua casa dal 2023, si è concesso all'entusiasmo dei fedeli che invece esprimono orgoglio per queste immagini già entrate nella storia dei social, ma non solo. Perché si tratta delle prime foto di papa Leone XIV fuori dal protocollo istituzionale. Il primo video social ritrae, invece, papa Prevost mentre benedice e saluta le persone nel cortile. Chissà poi quale enorme emozione per una bambina che gli ha chiesto una firma sul suo libro e si è sentita rispondere dal Papa in persona che quello era il suo primo autografo.