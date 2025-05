Papa Leone XIV, la benedizione per Chiclayo (Perù) in piena pandemia

Prevost è stato vescovo di Chiclayo, in Perù, durante i momenti difficili della pandemia. Uno dei gesti più emblematici è stata la sua decisione di scendere in piazza per benedire la città, un gesto che ha commosso molti fedeli. In un'occasione, mentre il Paese era alle prese con le più severe restrizioni del lockdown, Prevost decise di portare l'ostia consacrata per le strade della città settentrionale, per impartire la benedizione di Dio a tutti gli abitanti della città che non potevano partecipare alle cerimonie religiose a causa delle restrizioni sanitarie.