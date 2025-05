Papa Leone XIV, il sostegno agli alluvionati di Chiclayo

Poco prima di recarsi a Roma per assumere l'incarico di Prefetto del Dicastero per i vescovi, l'allora vescovo di Chiclayo, Robert Francis Prevost lanciò un appello a tutti i cittadini affinché contribuissero a sostenere le vittime dell'alluvione nel distretto di Illimo. Il ruolo di Prevost fu fondamentale durante le gravi inondazioni che hanno colpito questa regione del Paese, per lanciare la campagna di solidarietà "Perù, mani al lavoro", che invitava la popolazione a dare sostegno alle popolazioni colpite.